國際財經

澳元/美元近一周以來持續在0.7300至0.7450之間波動整固，總體方向未明，但局部波動極為激烈。在周一(7月2日)中國上證綜指重挫2.52%、人民幣滙價重挫0.70%、以及中國財新製造業採購經理指數(PMI)表現不及預期的情況下，澳元/美元更是自0.7400附近急挫近百點，刷新2017年2月以來最低水平0.7310，險守0.7300。

不過，澳元/美元在周二(7月3日)再度跌至0.7313後已不願下跌。其後澳洲儲備銀行決定連續22個月按兵不動維持1.5%基準利率不變，儘管會後聲明提到外部風險如美國貿易政策不確定性，以及薪資增長疲軟等不利因素，但沒有像以往那樣提到澳元升值不利於經濟發展，反而改口稱澳元近期有所貶值是因為美元上漲，表明澳元/美元的跌幅(以昨日低位計算，自今年1月高位0.8135已跌逾800點)令澳洲儲備銀行頗為滿意，滙價可能已逼近該行的理想價格水平，因此決議公布後澳元/美元穩步攀升，一度重返0.7400上方。

展望後市，投資者需要關注人民幣滙價與中美貿易戰相關消息的進展。近期人民幣滙價快速貶值，在6月份重挫3.24%，周二(7月3日)更是跌穿6.7000關口，幸得當天包括中國人民銀行行長易綱在內的五名央行高官發言力挺人民幣滙率穩定，目前人民幣滙價才得以止跌回升至6.6000，但考慮到中美貿易戰與中國信用債違約風險，投資者仍需警惕人民幣貶值對中國進口澳洲商品的消極影響，或不利澳元/美元表現；另一方面，美國將在7月6日開始正式向價值340億美元的中國進口商品徵收25%關稅，若關稅如期生效，中美貿易衝突加劇或令如澳元等商品貨幣繼續承壓。

技術分析方面，澳元/美元自觸及今年1月高位0.8135以來的5個月中，有4個月錄得超1%的跌幅，目前仍維持於日線圖的下降通道內波動，這意味着澳元的中長期下降趨勢仍維持有效。但若美滙指數在短期內跌穿94.20水平，並展開深度調整，澳元/美元或有望展開一輪技術反彈。只要澳元/美元反彈受阻於0.7560之下，後市仍將輾轉向下，有望進一步下探0.7200，甚至0.7150水平。

策略方面，我們根據6月19日策略於0.7440建立的澳元沽盤(下望0.7330，升穿0.7500止損)已於0.7330平倉，獲利110點。短期內若澳元/美元回落至0.7310-0.7320區域，我們將買入澳元，上望 0.7450，跌穿0.7280止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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