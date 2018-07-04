國際財經

德國總理默克爾警告美國總統特朗普稱，不要發動全面貿易戰。

默克爾在國會表示，自特朗普決定對進口鋼鐵和鋁徵收懲罰性關稅後，雙方已陷入貿易衝突，稱有必要防止這場衝突演變為一場真正的戰爭。她說，歐盟會致力化解與美國的貿易摩擦，並指全球經濟要良好運行，需要各國如夥伴般合作。

繼鋼鋁關稅後，特朗普早前暗示將向汽車徵收關稅，試圖迫使貿易夥伴讓步。歐盟警告，如果特朗普以懲罰性關稅打擊汽車進口，可能引發全球對近3000億美元(約2.3萬億港元)的美國出口產品展開報復。