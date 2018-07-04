國際財經

IHS Markit公布，歐羅區6月服務業採購經理指數(PMI)終值從5月的53.8升至55.2，高於預期及初值的55，為4個月高位。

期內，綜合PMI終值亦由5月的54.1升至54.9，高於預期及初值的54.8。

法國方面，6月服務業PMI終值從5月的54.3升至55.9，低於初值56.4。綜合PMI終值為55，低於預期及初值的55.6。

德國方面，6月服務業PMI終值54.5，高於預期及初值的53.9。綜合PMI終值為54.8，亦高於預期及初值的54.2。