國際財經

中美科技戰有蔓延之勢，加上中歐峰會傳無望發聯合聲明，歐盟亦已拒絕北京提出共同抗衡華盛頓的要求，環球貿易風險再度升溫；同時，市場靜候歐洲多國將公布經濟數據，投資者對後市發展持審慎態度，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7568點，跌24點或0.32%；德國DAX指數報12313點，跌36點或0.29%；法國CAC 40指數報5310點，跌5點或0.11%；意大利富時MIB指數報21721點，跌42點或0.2%。

道指期貨暫報24197點，升34點。

美國周三為獨立紀念日而休市。

美國據報基於國家安全理由，擬禁止國有背景的中移動(00941)進入美國電訊市場；至於美國晶片公司美光(Micron)亦盛傳在一宗侵權訴訟中敗訴，將被禁止在中國市場銷售其部分晶片產品。

另外，路透引述歐洲官員消息稱，中國正向歐盟施壓，要求雙方在本月中召開的中歐峰會發表聯合聲明，針對美國總統特朗普的貿易關稅政策提出反對。不過，歐盟已拒絕北京提出共同抗衡華盛頓的要求。

利比亞原油出口受干擾，加拿大部分被雷電擊中的油砂設施仍然停產，加上美國上周原油庫存減少，惟沙地確認動用閒置產能，油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報73.64美元，跌0.5美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報77.89美元，升0.13美元或0.17%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布6月綜合採購經理指數(PMI)終值，市場預期分別均持平於55.6、54.2及54.8。此外，意大利及英國的6月綜合PMI料分別為53.2及54.5，前值分別為52.9及54.5。