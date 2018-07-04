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近期亞洲貨幣轉弱，美盛西方資產管理表示，主要是受到強美元及弱歐羅的影響，但在亞洲經濟基本因素支持下，亞幣難以進一步下跌，相信會在現水平波動。

西方資產投資組合分析師傅雲傑表示，相信中國不會以人民幣貶值作為應對貿易戰的工具，相反會以地域或來源的重新分配，減低貿易戰的影響。

美盛環球資產管理業務拓展副總裁廖詠聰則指出，人民幣短期內較波動，但由於美元兌歐羅開始穩定，預計人民幣走勢亦將趨穩。內地定向降準並非針對債務違約，相信當局會容忍違約事件發件，並維持寬鬆政策，以幫助經濟發展。