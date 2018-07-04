國際財經

日本央行審議委員原田泰警告，倘加息步伐太快，將嚴重打擊金融機構。

原田泰在一個商界場合發表講話指出，如果利率上調了，將壓低債券和股票價格，推動日圓升值進而損傷企業，增加信貸成本，對金融機構造成重創。

原田泰指出，目前的寬鬆政策正在發揮預期效果，日本央行應繼續維持該政策，以達成2%通脹率目標，假若通脹動能減弱，將需要進一步放寬。

他續稱，要實現2%的通脹率目標，目前的失業率需要進一步下降，但不意味央行應繼續貨幣寬鬆政策，直到失業率觸及2%。