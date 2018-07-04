國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)警告，美國減稅和增加政府支出的財政刺激政策，可能會帶來美國通脹意外上升風險，為此聯儲局可能需要更快加息，而美國利率水平更快上升，將會加大全球金融市場波動。

IMF表示，在目前經濟周期階段，美國財政赤字大幅上升，可能會引發美國通脹快於預期上升，隨之可能帶來美國利率水平更快上升，並加大美國和海外金融市場波動。一些宏觀經濟基本面較弱的新興市場將面臨國際資本流動逆轉風險。

IMF警告，美國財政刺激政策還會造成美國公共債務狀況進一步惡化，令基礎設施投資等更緊迫的供給側改革缺乏財政資金，造成全球經濟失衡進一步擴大。

IMF認為，擴張性財政政策雖然短期內會提高美國和全球經濟產出，但中期內會影響美國債務可持續性，並加劇全球經濟失衡。考慮到美國財政刺激規模龐大，聯儲局可能需要更快加息。如果美國通脹意外上升風險成為現實，將造成金融市場波動，並給全球帶來負面影響。

IMF擔憂美國近期的貿易政策可能造成對美國外部經濟的破壞性影響，引發其他經濟體報復措施，並削弱開放、公平和以規則為基礎的多邊貿易體系，敦促美國決策當局與其他貿易夥伴，通過建設性合作來減少貿易壁壘和解決貿易與投資分歧，而不應訴諸有害的單邊措施。