國際財經

摩根士丹利將未來6個月布蘭特原油期貨的均價預期，上調7.5美元至每桶85美元。

該行預料，今年下半年原油價格漲幅將超過此前的預期，因特朗普政府要求各國在11月前停止從伊朗進口原油。

該行表示，美國的強硬政策意味着，在原油需求旺盛之際，伊朗的原油產量可能會每日減少110萬桶。此外，利比亞和安哥拉的原油產量下降幅度亦料將超過此前的預期，從而使國際原油市場下半年的供應每日減少60萬桶。

布蘭特原油期貨價格目前在每桶78美元左右，略低於5月份達到的80.5美元的3年半高位。