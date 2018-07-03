國際財經

市場關注全球原油供應受利比亞及加拿大出口干擾、以及沙地阿拉伯與俄羅斯產量上升等因素影響，外圍油價周二高收。美國周三是獨立日假期，紐約期交所休市。

紐約8月期油收市升20美仙或0.3%，報每桶74.14美元。該款期油較早時曾升至75美元以上，但半小時內跌至全日低位，收市再度回升。

布蘭特9月期油最高見每桶78.55美元，收市升46美仙或0.6%，報每桶77.76美元。

Banyan Hill高級分析員Matt Badiali指出，利比亞原油出口受干擾，以及加拿大出口也發生問題等消息，早段推動油價上升，而其後受到石油出口國組織(OPEC)成員增產的消息困擾，油價轉跌。

根據外電報道，阿布扎比預備增產，以符合OPEC上月會議的決定；另一報道則指沙地也表明隨時可以增產。JBC分析員估計，沙地7月的平均日產量將增至1080萬桶。另外，俄羅斯據報已增加日產量10萬桶。

巴克萊能源商品研究部主管Michael Cohen認為，油價受到兩大因素困擾，分別是供應受干擾與貿易戰可能衝擊需求等。

市場人士又指出，美國周三假期與周四公布的庫存數據因素，導致周二尾段交投淡靜。

市場預期，美國能源資訊局(EIA)將公布，上周原油庫存減少450萬桶，汽油與蒸餾油庫存則分別減少250萬桶與25萬桶。EIA慣常周三公布數據，但因周三是美國獨立日假期關係，改為周四公布。