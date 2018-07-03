國際財經

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)周二股價顯著下跌，分析員對於該公司Model 3生產情況有顧慮。同時，有報道指該公司停止替Model 3進行剎車測試。

特斯拉周一公布Model 3每周產量達5000輛目標及第二季交付量數據，但周二開市後股價已偏軟。

其後，Business Insider報道，特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)下令工人，停止對剛組裝的Model 3進行例行剎車測試。特斯拉回應稱，每輛出廠的Model 3均進行路面測試，確保質素符合要求。

特斯拉周二收市跌7.2%，報310.86美元，是3月28日以來最大單日跌幅。該公司周一收市跌3.2%。

摩根大通分析員Ryan Brinkman認為，特斯拉公布的交付數量較他預期的少；他調高特斯拉次季每股虧損，由2.45美元增至2.8美元，因為預期為推動Model 3產量上升，特斯拉的生產成本顯著上升，給予特斯拉評級為「遜於大市」，一年目標價為180美元。

Bernstein分析員Toni Sacconaghi表示，雖然特斯拉的Model 3產量符合目標，但投資者轉而擔心集團的盈利能力，而且不確定消費者對Model 3的滿意程度。他對特斯拉的評價為「與大市同步」，一年目標價為265美元。

不過，已是特斯拉重要支持者的T. Rowe Price基金經理Joseph Fath，依然看好該公司，相信特斯拉目前面對的問題，只是一般大企業初期的創業難關。