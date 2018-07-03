國際財經

紐約期油於3年半以來首度衝破75美元，帶動能源股向上，利好美股，一度令道指升137點。然而，美國今天慶祝獨立日全日休市，金融市場周二只有半日市，投資者在假期前夕見好即收，在科技及銀行股拖累下，美股最終低收。

美股在香港時間周三凌晨1時收市。道指以接近即市低位收報24174點，下跌132點或0.54%，儘管油企雪佛龍和埃克森美孚仍保住升幅，分別漲近0.4%及0.6%，但銀行股和科技股弱勢拖累大市，摩根大通回落1.4%，高盛和美國運通分別下滑近1.3%及1.2%。

德政局露曙光 歐股滙齊升

標指跌0.49%，收報2713點；納指低收0.86%，收報7502點，因有報道指劍橋分析挪用數據事件的調查範圍擴大，拖累Facebook股價收市下挫2.3%；加上美國晶片公司美光(Micron)，據報在一宗與台灣聯電(UMC)的侵權訴訟中敗訴，將被禁止在中國市場銷售其部分晶片產品，美光股價收市暴瀉5.5%。殃及其他科技股，蘋果下滑1.7%，谷歌母公司Alphabet挫2.1%。

德國政局明朗化，刺激德股升0.91%，法股也造好，但英股升幅受礦業巨擘嘉能可的不利消息制約，僅高收0.6%。嘉能可涉嫌洗黑錢，收到美國司法部傳票，在倫敦股價急插8.1%。亞股缺乏方向，日股微跌0.1%。

油價一度抽升，紐約期油最多漲1.8%，每桶報75.27美元，但之後傳出沙地阿拉伯內閣確認，沙地準備在必要時動用石油閒置產能，與其他產油國一起應對未來可能出現的任何供需變化，紐油曾倒插1.6%，低位回落至72.73美元，但收市回穩漲0.3%，收報74.13美元；布蘭特期油也曾升1.6%，最高漲至78.55美元，但低位曾挫至76.67美元，倒跌0.8%，收市則反彈0.1%，報77.38美元。

利比亞周二宣布，部分原油出口因遭遇不可抗力（Force majeure）因素而未能交付，而加拿大上月被雷電擊中的油砂設施仍然停產，令當地石油產量大為減少。

此外，德國政府避過倒台威脅，歐羅升0.2%，報1.166美元，美滙指數跌0.4%，報94.63，美元兌日圓也跌0.3%，報110.57日圓。

美元偏軟，刺激金價由每盎斯1237.32美元的7個月低位反撲，紐約8月期金收市彈升11.8美元或1%，報每盎斯1253.50美元。



麥樸思撐美對華打貿戰

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）在CNBC節目中表示，貿易戰擔憂掀起新興市場拋售潮，正是入市的好機會，建議投資者考慮估值水平，而部分貨幣看起來非常便宜。他認為孟加拉、土耳其和越南等國家有很多投資機會，因為它們擅長生產服裝、鞋類等消費品，將取代中國成為主要對美出口國家。

對於中美貿易衝突，他揚言完全支持美國統總特朗普的舉措，認為美國過去二三十年以來一直被中國佔便宜，並相信美國最終會在貿易戰中勝出，因為「中國需要美國」。

另外，由於機械需求強勁，美國5月份工廠訂單按月增加0.4%，而分析師原本預期保持不變。