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今日 01:07 國際財經

嘉能可遭美司法部調查 股價曾挫逾一成

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美國監管部門要求商品交易巨擘嘉能可(00805)的美國分支，交出關於尼日利亞、剛果與委內瑞拉的業務文件。消息引發嘉能可在倫敦的股價一度下滑逾10%。

嘉能可是以瑞士為基地的商品交易商，公司接到美國司法部要求交出若干文件的傳訊令狀，以協助涉及違反外國貪污法與防洗黑錢法的調查。

嘉能可指出，司法部要求的文件是2007年至目前、在該三個國家的所有業務文件。

在委內瑞拉與尼日利亞安排出口原油的嘉能可，股價最多跌13%，其後跌幅收窄至4%。瑞信分析報告指出，有關風險因素是正常。

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