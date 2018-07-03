國際財經

美股周三為獨立日假期休市一日，今日亦提前收市，道指早段漲逾百點。

截至本港時間晚上約9時43分，道指報24433點，升126點或0.52%；標普500指數報2734點，升8點或0.3%；納指報7564點，跌3點或0.05%。

數據方面，美國稍後將公布5月耐用品訂單終值，以及工廠訂單數據，預期按月分別跌0.5%及持平，前值分別跌0.6%及跌0.8%

油價持續上揚，紐約原油期貨每桶現時報75.01美元，升1.07美元或1.45%；倫敦布蘭特期油報78.26美元，漲0.96美元或1.24%。