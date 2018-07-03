國際財經

周一(7月2日)德國總理默克爾(Angela Dorothea Merkel)與德國基社盟(CSU)黨魁暨內政部長傑霍夫(Horst Seehofer)、政黨聯盟成員再度召開會議，最終雙方在移民問題的意見上達成妥協方案，市場認為默克爾的執政危機暫時緩解，推動歐羅小幅走強，美滙指數亦回吐部分漲幅至95.00下方。不過，同日內公布的美國6月ISM製造業採購經理人指數(PMI)上升至60.2，好於市場預期58.5，良好數據支撐美國聯儲局年內加息4次預期，限制美滙指數進一步下跌，而倫敦金則受強勢美元拖累而失守1240美元至日內低位1239.7美元，刷新自2017年12月12日以來近7個月新低。

值得一提的是，周一(7月2日)歐盟在向美國商務部提交的一份報告中警告稱，如若美國徵收懲罰性汽車關稅，那麼歐盟將和其他主要經濟體一同對此展開反制措施，可能涉及2940億美元的貿易，佔2017年美國商品出口的19%。儘管全球貿易戰愈演愈烈，但金價始終無法從中受益，全球最大黃金ETF-SPDR Gold Trust 持倉周一減少9.73噸，創一個月最大降幅，當前持倉量為809.31噸，為去年8月末以來最低水平。

事實上，美滙指數自2018年4月以來錄得連續6周上漲，並成功收復95.00關口至95.52，刷新近一年以來新高。不過，美滙指數在累積巨大的漲幅後略顯疲累，自5月29日觸及95.00上方後多次受阻回落，目前或有機會在95.20附近形成「小雙頂」形態，若後市跌穿頸線支持水平94.20，或可確認此日線圖的「小雙頂」並大幅調整。隨着歐羅區核心成員國德國政治局勢逐漸穩定以及全球主要國家對美國關稅實現報復性措施開始，美滙指數或面臨短期升勢完結可能，屆時有望推動倫敦金展開中期反彈行情。

今天倫敦金一度刷新近7個月新低至1237.9美元，但隨即受強勁買盤支持而迅速回升至1240美元之上，目前已反彈至1246美元附近。投資者應重點關注周五(7月6日)凌晨2點公布的聯儲局6月貨幣政策會議紀要以及周五20:30公布的美國6月季調後非農新增就業職位。若數據公布後，美滙指數未能再下一城延續升勢，倫敦金或有望進一步上探1255美元(從1309.4美元至1237.9美元下跌浪的23.6%斐波納契回吐水平)甚至1260美元水平，但若倫敦金無法突破1255-1256美元區域阻力，後市仍有可能沿著下降通道回落考驗1235美元甚至1215美元水平。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1242-1243美元，我們將買入倫敦金，上望1254美元，跌穿1238美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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