國際財經

中美兩國互徵關稅的日子趨近，但德國總理默克爾再一次化解難民問題危機，避免執政聯盟瓦解，利好市場氣氛，歐洲股市中段升幅擴大。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7585點，升37點或0.49%；德國DAX指數報12390點，升152點或1.24%；法國CAC 40指數報5328點，升51點或0.98%；意大利富時MIB指數報21781點，升354點或1.65%。道指期貨暫報24403點，升117點。

數據方面，歐羅區5月零售銷售按月持平，預期為增長0.1%；按年增長1.4%，預期為增長1.5%。歐羅區5月生產物價指數(PPI)按月上升0.8%，高於預期的0.4%；按年則上升3%，高於預期的2.7%。英國6月建築業採購經理指數(PMI)為53.1，高於預期的52.5，為7個月最高。

此外，美國稍後亦會公布5月耐用品訂單終值，以及工廠訂單數據，預期按月分別跌0.5%及持平，前值分別跌0.6%及跌0.8%

英國金融政策委員會(FPC)上月會議記錄表示，英倫銀行部分決策官員認為，有多重跡象顯示未來銀行業者的資本緩衝可能有必須上調，但近期冒險意願降溫意味暫毋須作出改變。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報74.77美元，漲0.83美元或1.12%；倫敦布蘭特期油報77.98美元，升0.68美元或0.88%。