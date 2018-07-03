國際財經

日本通脹預期遲遲未有起色，據悉日本央行在本月稍後舉行的政策會議，或會調低通脹預測。

據路透引述消息人士指，日本央行或會將本財年核心消費者物價指數(CPI)升幅預測，從4月估計的1.3%，調低至約1%，對下一財年的預測亦由1.8%調降至約1.5%。

日本央行表示，其短觀調查訪問的企業預期，未來1年消費物價上漲0.9%，略高於3個月前預期的0.8%；未來3年消費物價按年增長率將為1.1%，未來5年同為1.1%，意味企業對短期內達到日本央行2%的通脹目標缺乏信心。