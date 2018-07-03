國際財經

隔晚美國股市造好，惟隨着中美兩國互徵關稅的日子愈趨接近，市場對環球貿易摩擦可能傷害經濟和企業獲利的憂慮升溫，亞太區股市個別發展。

國際貿易爭端陰霾未退，拖累日本股市延續上日挫逾2%的頹勢，連跌兩日。日經平均指數收報21785點，跌26點或0.12%。

南韓股市則靠穩，韓國首爾綜合指數收報2272點，升1點或0.05%。

澳洲央行維持指標隔夜拆款利率於1.5%不變，符合市場預期，帶動澳洲股市上升。澳洲普通股指數收報6302點，升29點或0.47%。