國際財經

美國商務部長羅斯表示，現在討論美國退出世界貿易組織(WTO)為時尚早，並指該機構需要進行改革。

羅斯接受美國CNBC頻道訪問時說，世貿組織確實需要更新或協同其活動，將會留意其發展如何。而他認為談論退出該組織為時過早。

美國總統特朗普較早前表示，倘若世貿組織不改變對美國不公平的態度，該國將會採取行動。

而新聞網站Axios之前報道稱，白宮已經起草了一份法案，讓總統特朗普可以不需國會同意，針對個別國家提高關稅。這舉措實際上是有違世貿組織的規則。