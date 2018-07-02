國際財經

國浩獲大股東提私有化

國浩集團(00053)獲大股東郭令燦家族提出私有化。根據建議，選擇收取現金方案的股東，每股將收取總價格135元。選擇以股代息方案的股東，包括每股獲103.88元，及每股獲派0.8847股豐隆金融集團股份。

阿里傳推遲發行CDR進程

阿里巴巴據報推遲發行中國預託證券(CDR)進程。

七一長假10屋苑錄18宗成交

中原地產10大屋苑於剛過去的周末和周日錄得14宗成交，按周急升1.3倍；而3天七一假期則共錄18宗成交。

本地焦點簡訊

￭ 新地(00016)沙田九肚雲端招標售出Premier 9號洋房，成交額1.78億元，實用呎價47340元，均創項目新高

￭ 新地(00016)大埔白石角雲滙2期估計首推約120伙，最快本周開價

￭ 聯想控股(03396)完成收購盧森堡國際銀行89.936%股權

￭ 銀建國際(00171)宣布獲珠光控股(01176)購入約28.44%，涉資約20.18億元

￭ 消息：正招股的映客互娛(03700)國際配售超購3倍

￭ 茂盛控股(00022)2供1股集資1.64億元，用於收購物業

￭ 歡喜傳媒(01003)宣布獲天津貓眼微影文化傳媒認購佔擴大已發行股本15%，總代價9.53億元

中國對美出口增速急降 上半年僅增5.4%

中國海關初步統計，今年上半年，對美國貨物貿易出口增長5.4%，增速按年下降13.9個百分點。6月份對美出口增長3.8%，增速按年下降23.8個百分點。

下半年開局旺科技股 道指先挫193收市倒升

華爾街投資者憂慮全球關稅戰升級，拖累道指及標指早、中段受壓，但尾段在科技股進一步發力回升帶動下，三大指數收市齊轉升，道指高收35點或0.15%，微軟及蘋果分別上漲1.4%及1.1%，高盛及美國運通都攀升1%或以上，石油股則受壓；標指反彈0.31%，表現最佳的科技板塊抽升1%；納指更上揚0.76%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國務卿蓬佩奧周四前往平壤，與北韓領袖金正恩討論朝鮮半島無核化

￭ 路透：美國商會周一發起廣告攻勢，反對總統特朗普的關稅政策

￭ 美國ISM 6月製造業指數為60.2，高於預期；Markit 6月製造業PMI終值55.4，高於預期

￭ 德國內政部長因移民政策意見不合提出辭職，歐羅曾跌至1.1592美元；最終虛驚一場，內政部長放棄辭職訴求

￭ 美滙指數在美股收市後升0.26%，報94.83

￭ 紐約8月期金曾挫至每盎斯1240.6美元的7個月低位，收市跌12.8美元或1%，報1241.70美元

￭ 沙地和俄羅斯原油產量升，紐約8月期油跌0.3%，收報每桶73.94美元；布蘭特9月期油挫2.4%

￭ 戴爾電腦回歸公開市場，旗下C股將重新上市，同時全購VMware追蹤股份

￭ 特斯拉(Tesla)：6月底止最後7天，Model 3產量為5031輛，達至集團目標

￭ 歐股低收，英國富時100指數挫1.17，德國DAX指數回落0.55%；法國CAC 40指數滑落0.88%

￭ 墨西哥左翼候選人奧夫拉多爾宣布勝出總統大選

￭ 內地股市下半年首個交易日低收，滬指挫2.5%，失守2800點，創28個月新低

￭ 人民銀行：6月開展中期借貸便利(MLF)操作共6630億人民幣；常備借貸便利(SLF)操作共610.3億

￭ 今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6861元，較上周五紐約尾市跌511點子