國際財經

《華爾街日報》報道，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)主理工程部的高級副總裁Doug Field將正式離職。

特斯拉其後證實有關消息，表示在公司工作逾5年之後，Field希望有一個新開始。

Field在5月初開始暫時停職。當時，特斯拉的Model 3產量出現樽頸問題，被外界質疑可能無法達至周產5000輛目標。該公司周一較早時公布，6月最後7天的Model 3產量達到5000輛目標。

雖然產量達標，但特斯拉股價周一收市跌2.3%，報335.07美元。