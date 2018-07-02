國際財經

美國與中國及歐洲等貿易夥伴之間的關稅戰升級，損害市場情緒，美股道指和標指在下半年第一個交易日的早段及中段都受壓，但科技股尾段進一步發力，帶動三大指數收市齊轉升。亞歐股則見紅。德國政治風險拖累歐羅，美元則走強，金價再創7個月新低。回顧上半年，美股三大指數個別發展，道指累跌1.8%；但標指及納指半年計則造好，分別漲近1.7%及8.8%。

標指科技板塊抽升1%

本周一，道指早段曾挫193點，其後大部分時間低位上落，但尾段拾級上爬，收市倒升35點；科技股微軟及蘋果分別上漲1.4%及1.1%，英特爾都抽高約1%；金融股高盛、美國運通都攀升1%或以上；石油股則受壓，雪佛龍及埃克森美孚分別回吐1.7%及1.2%。

標指收市反彈0.31%，表現最佳的科技板塊抽升1%；納指表現相對優勝，收市上揚0.76%。

歐洲三大股票市場都曾挫逾1%，之後跌幅收窄，德股低收0.55%。亞股疲弱，日股低收2.2%，以兩個半月低位收市。

德政府內訌 歐羅疲軟

德國總理默克爾再受打擊，內政部長因移民政策意見不合提出辭職，歐羅受挫，曾跌至1.1592美元，美股收市後守於1.1639水平，跌0.38%。

美元走高，投資者認為貿易糾紛目前對美國影響最小。美滙指數升0.26%，報94.83。金價受壓，紐約8月期金曾挫至每盎斯1240.6美元的7個月低位，收市跌12.8美元或1%，報1241.70美元。

油價顯著向下，因沙地阿拉伯和俄羅斯產量上升。紐約8月期油跌0.3%，收報每桶73.94美元，低位曾見72.51美元。布蘭特9月期油挫2.4%，收報77.3美元。

路透調查顯示，沙地6月每天產量較5月增加70萬桶，接近1072萬桶；俄羅斯能源部稱，6月每天產量增至1106萬桶。