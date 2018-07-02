國際財經

美國股市下半年的展望，投資專家認為，牛市看來未完結，但下行風險正升溫，意味大幅波動情況將不時發生，最大不確定因素，是上半年結束前面對一些不明朗因素，是否會有更具體及清晣的變化。

回顧上半年，股市好友與淡友互有消息支持，例如好友強調藍籌業績佳，淡友則指宏觀經濟開始變差等。最終，美國股市在上半年陷入膠着狀態，道瓊斯工業平均指數微跌，標準普爾500指數微升。不過，反映波幅情況的恐慌指數(VIX)今年升40%，儘管仍低於以往平均值，但足以顯示投資者預期指數波幅將有大變動。

美銀美林全球財富與投資管理策略師Chris Hyzy表示，美股已處於最長牛市的後期，投資者不斷揣測它何時結束，因此一旦有不利消息出現，市場波幅相應增強，下半年的相關情況，預期較今年初更強烈，儘管藍籌業績仍然預期有良好表現。

T. Rowe Price首席投資主管Rob Sharps同意，股市基本因素良好，但投資者要有心理準備，便是今年的回報可能不如前數年，而且下行風險升溫，投資組合宜傾向保守。

上周，美銀美林每月資金流向報告顯示，機構投資者開始換馬，股票基金錄得大額淨流出，資金流向債券基金。

美債息動向也是另一令人關注焦點。美國10年期國庫券孳息率由年初的2.38%，5月時曾升逾3%，近期也挨近2.83%；標普500指數平均股息率只有1.82%，低於2年期國庫券的2.52%息率，屬於值得關注的指標。

SPDR Americas研究部主管Matthew Bartolini認為，其他投資工具的回報變得吸引，將導致股票市場的資金漸漸流走。

不過，美國股市仍不乏支持者，尤其是科技股。Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix與谷歌母公司Alphabet近期仍挑戰紀錄新高，對大市有很強烈的支持作用。分析員相信，科技股神話仍會繼續成為下半年股市走勢指標。