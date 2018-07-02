國際財經

美國股市上周滑落，展望本周，美國周三是獨立日假期，金融市場休息，全周的交易日數較短，市場焦點將是周五公布的6月就業數據，以及美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)抵達北韓的會談，而且投資者要留意，全年美股牛氣最盛的一天，預期也在本周出現。

據iSPYETF創辦人Simon Maierhofer，星期一(7月2日)很可能是標準普爾500指數全年最牛氣的一天。自從2000年以來，該指數在7月的首個交易天錄得上升的可能性是83.33%，平均升幅是0.35%。道瓊斯工業平均指數方面，7月的首個交易天錄得上升的可能性是77.77%，納指上升可能性是72.22%。

不過，Maierhofer補充稱，今年是中期選舉年，標普500指數慣常要到10月才上升。因此，美股在夏天的升勢可能不如往常般強烈。

本周最具瞄頭的政治消息，要數蓬佩奧的平壤之行傳聞。傳媒報道，他取消原定7月6日到達印度的訪問行程，而是改赴北韓。如果屬實，他將是「特金會」以後、訪問北韓的最高級別美國官員。目前，北韓仍未在「特金會」後，公布關於落實朝鮮半島無核化安排。

本周的美國經濟數據方面，最受注目的是周五公布的6月非農業職位升幅與失業率。FactSet預期非農職位增幅是19.1萬個，低於前一月的22.3萬個；失業率預期與前一月看齊，是3.8%；平均時薪按月升0.3%，同樣與前一月看齊。

美國周五也會公布5月貿易數據，FactSet預期將錄得484億美元逆差，高於前一月的462億美元。

此前，美國汽車業將於周二公布6月銷售數據，分析員預期銷量為410萬輛，前一月為390萬輛。另聯邦公開市場委員會周四公布6月議息紀錄。