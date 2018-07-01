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伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)批評美國用經濟制裁，挑起伊朗民眾的反政府情緒。

哈梅內伊認為，美國與海灣地區國家聯手，企圖對付伊朗。質疑美國因為能力不足，才要在區內尋求盟友，而伊朗正研究以繼續出口石油和其他措施，對抗美國的經濟制裁。

美國總統特朗普在5月宣布退出伊朗核協議，並恢復對伊朗制裁。另外，美國上周敦促，今年11月4日以後，各國盡量減少購買伊朗石油，否則或遭制裁。

伊朗貨幣近期急貶值，民眾連日來在多個城市示威。