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今日 07:01 國際財經

【國際早班車】政府推房屋政策六措施

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政府推房屋政策六措施

政府公布一系列房屋政策新措施，包括修訂資助出售單位的定價政策、向一手樓徵收空置稅等。

今期居屋或10月重啟申請

房委會資助房屋小組開會，大部分委員同意新定價機制適用於今期居屋，即以市價約五二折重新定價，將安排10月重啟申請。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28940點，較香港收市跌14點
￭ 恒指7月夜期收報28644，跌82點，較昨日恒指收市低水311點
￭ 富智康(02038)預期中期錄得淨虧損約3.5億美元或以下
￭ 中興通訊(00763)股東會選舉李自學為董事長；派息預案遭否決
￭ 南航(01055)擬出資共100億人民幣，在雄安新區設立全資子公司雄安航空
￭ 光控精技(03302)今日至7月10日招股，入場費2545.39元
￭ 精英匯集團(01775)今天開始公開發售，入場費4444.34元
￭ 白酒商銀基(00886)年度業績轉虧1.36億元，收益按年增54.8%，料今年中期業績大幅反彈
￭ 新地(00016)大埔雲滙2期獲批預售樓花同意書，有機會搶先雲滙1期以價單形式推出
￭ 南豐及豐資源旗下深水灣徑8號，提供52戶分層大宅

銀行股撐道指曾飆293 收市升勢縮

美股周五由Nike、能源及銀行股帶動，道指一度大漲293點，但尾段滑落，收市僅漲55點或0.23%，報24271點；納指升0.09%；標指漲0.08%，其中能源板塊彈0.7%。Nike創新高飆逾11%；摩通先揚後抑，收市下挫0.7%，高盛更倒插1.2%。油股埃克森美孚彈高近1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月核心通脹按年漲2%，略高於預期，是6年來首次達到聯儲局的2%目標
￭ 美國財長努欽否認總統特朗普要求退出世界貿易組織
￭ 美滙指數尾段回落0.8%，至94.647；歐羅兌美元報1.1685，升1%；英鎊因英國GDP數據勝預期而升1%
￭ 紐約期金收市反彈3.5美元或0.3%，報每盎斯1254.50美元
￭ 紐約期油收報74.15美元，升近1%；布蘭特期油升2%
￭ CME比特幣期貨BTC 8月合約收跌約3.3%，報5865美元，史上首次收於6000美元整數位心理關口下方，半年跌去近60%
￭ 香港凌晨4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6350元，較周四紐約尾盤跌8點
￭ 英國首季GDP終值按年增長1.2%，創近6年最低增幅
￭ 歐盟達成難民協議，德國總理默克爾避過倒台危機，DAX指數高收1.06%
￭ 歐盟峰會取得貿易共識，各成員國將共同對抗貿易保護主義。歐委會主席容克七月底訪美，試圖化解雙方貿易糾紛

美銀美林：股票基金上周流失2340億

美銀美林調查顯示，投資者上周從全球股票基金抽走300億美元(2340億港元)，撤資金額是有紀錄以來第二高。

加拿大落實向美國貨徵關稅 涉166億加元

加拿大外長方慧蘭確認，由7月1日起，正式落實向價值166億加元的美國貨物徵收關稅，以報復美國向加拿大鋼鋁徵稅。

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