國際財經

全球主要股市在今年第二季最後一個交易日造好。歐盟峰會打破僵局，達成難民協議，德國總理默克爾避過下台危機，歐股和歐羅周五急升，亞股也受惠上揚。美股則由Nike、能源及銀行股帶動，道指上午一度大漲293點，但尾段大幅回順。

歐洲政局暫時穩定下來，歐股全面向好，其中德國股市更飆1.06%，法股升0.91%。達成協議的消息在亞洲交易時段已傳出，因此亞股也受惠，惟美國對中國的進口關稅即將生效，限制亞股升幅；日股微揚0.15%，南韓股市升0.51%。

歐盟破僵局 股滙齊造好

美股方面，道指收市僅漲55點或0.23%，報24271點，本周累計仍挫1.2%，6月亦錄得0.6%跌幅，不過第二季仍漲0.7%。成分股Nike上季業績大好，周五股價創歷史新高，飆逾11%；納指升0.09%；標指漲0.08%，其中能源板塊彈0.7%。美國大型銀行通過聯儲局次輪壓力測試後，將可公布大額派息和回購計劃，富國銀行收市上揚3.3%，美國運通漲1%，摩通則先揚後抑，收市下滑0.7%，高盛更倒插1.2%，是表現最差道指成分股。油股埃克森美孚彈高近1%，雪佛龍漲0.6%。

美滙回落 油金齊升

全季計，全球大部分主要股市在第二季都造好，儘管期內出現貿易爭拗。歐洲市場氣氛不俗，帶動歐羅升值，兌美元尾段報1.1685，升1%，加上英鎊也因GDP數據好過預期而升1%，令美滙指數回落0.8%，至94.647，但今年以來累計仍漲2.7%。美元弱勢利好金價，紐約期金終止連跌四天，收市反彈3.5美元或0.3%，報每盎斯1254.50美元，本周累計跌1.3%，6月跌幅為3.8%，第二季則跌5.5%，今年以來跌幅逾4%。

美國正尋求全面封殺伊朗的石油出口，繼續刺激油價，紐約期油刷新3年半以來高位，高見每桶74.46美元，收市連漲第四個交易日，報74.15美元，升近1%；布蘭特期油報79.44美元，升2%。

美核心通脹達聯儲局2%目標

數據方面，美國5月個人消費開支物價指數（PCE）核心通脹按月升0.2%，按年漲2%，略高於預期的1.9%，而且是6年來首次達到聯儲局的2%目標，增強市場對今年內再加息兩次的預期；5月消費開支按月升0.2%，遜預期；個人收入按月漲0.4%，符合預期；密歇根大學6月消費者信心指數終值為98.2，略遜預期；芝加哥6月採購經理指數（PMI）升至64.1，是今年1月以來最高。