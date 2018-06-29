國際財經

美國財長努欽(Steve Mnuchin)否認總統特朗普要求退出世界貿易組織(WTO)。

Axios新聞網站較早時引述消息稱，特朗普多次向白宮顧問表明，他將要求美國退出WTO。

努欽周五接受霍士(Fox)商業網絡訪問時，指有關報道屬於假新聞，並且誇大事實。努欽表示，實際上並不存在特朗普要求退出WTO的事，特朗普一直對內及對外清楚表明，中國及部分國家濫用WTO，從事不公平貿易，並從中取利，但特朗普始終支持自由貿易，並無意圖退出WTO。