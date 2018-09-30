即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數周四(28日)在期指結算下反彈141點後，周五進一步造好，於6月最後一個交易日急飆457點(1.61%)，收報28955點；主板成交1153億元；全日上升股份佔比例71%，為3月6日以來最高。

從日線圖【圖】可見，恒指於去年7月至今年初漲幅回調61.8%(約28364點)找到初步支持，連續兩個交易日報捷，上方較大阻力可參考黃金比率50%(約29341點)位置，相當於250天線(約29355點)附近，若恒指短期可於該水平企穩，則可望出現較顯著的反彈。

恒指6月大瀉1513點(5%)，第二季則下挫1138點(3.8%)，以上半年計算，恒指共跌964點(3.2%)。若以個股表現分析，港股市底仍相對偏弱：逾2100隻個股(只計算2018年前掛牌)中，約1400隻在首6個月回落，揚升的只有700隻左右，整體大市個股升跌比例為32︰68。

此外，所有個股6個月平均變幅為負3.3%，中位數更達負7.95%。首6個月表現較恒指遜色(即跌逾3.2%)的個股超過1200隻，佔整體港股比例約59.3%；下滑10%或以上的股份也多達1000隻(佔比約46.2%)。

板塊表現方面，港股25個板塊中，上半年有18個(佔72%)錄得負回報，其中16個板塊跑輸恒指，同樣反映港股今年以來弱勢相當全面。如果以各板塊內成分股的平均回報來看，保險股最差(瀉14.3%)，金融服務(挫13.1%)及基建(回落10.7%)則緊隨排第二和第三。

恒指的表現確實應驗了「五窮、六絕」的宿命，那麼，踏入7月，港股「七翻身」的機會有多大呢？統計自1980年至今(共38年)的按月數據，恒指7月份的表現相當不俗，按月平均升幅達2.8%，為一年12個月中第二佳；恒指7月份上升比例亦接近七成，38年內有26年錄得按月升幅。由此看來，「七翻身」有歷史數據支持。事實上，恒指6月曾瀉近2000點，多項指標均反映港股已嚴重超賣，出現短期反彈亦屬合理。

至於中長線展望，恒指過去38年的8月份漲少(16次)跌多(22次)，而9月份則好淡參半(各佔19次)，兩月平均變幅分別為負1.3%及負1.2%，反映第三季走勢傾向反覆。然而，往績顯示，恒指下半年通常可錄得不俗進賬，上升機會達63%，平均漲幅6.7%。

值得留意的是，自1980年以來，恒指上半年表現比今年差(即回落逾3.2%)的情況曾發生5次，當中4次(比例高達八成)均可在下半年扭轉弱勢，全年計可收復失地。換句話說，翻查往績，港股第三季表現通常不濟，直至第四季才再發力，帶動整體大市下半年再度向好。

至於今年的情況如何？先要問一問首個阻力「牛熊線」。

信報投資研究部

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