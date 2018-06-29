國際財經

周三(6月27日)美國能源資訊署(EIA)公布的數據顯示，截至6月22日當周，美國原油庫存意外大幅下降989.1萬桶，遠超市場預期下降224.52萬桶，連續3周錄得下滑，並創2016年9月9日以來最大降幅，加之美國、伊朗之間政治局勢進一步惡化，市場憂慮伊朗供給缺口或將進一步推升油價，紐約期油受此推動大幅上漲逾3%，周四(6月29日)更進一步觸及74美元，錄得連續三日上漲，並創2014年11月以來新高，美元/加元則自一年以來高位1.3385回落，今日最低曾見1.3209，目前徘徊於1.3220-1.3230附近區域。

事實上，美國國務院官員周二(6月26日)表示要求同盟國在11月4日之前將從伊朗進口原油的數量降至零，儘管美國方面其後態度有所軟化，但伊朗原子能機構(AEOI)周三(6月27日)表示關閉了9年的核電站現已重新開放，若與美國及歐盟之間的核協議談判最終破裂，伊朗準備增加鈾濃縮能力。不僅如此，周四(6月28日)，利比亞國家石油公司總裁Sanalla表示受該國國內東部衝突影響，利比亞原油產量將降為70萬桶/日，相比之前減少了約四分之一，市場憂慮伊朗以及利比亞供給缺口擴大或將推動油價進一步走強。

另一方面，美國商務部周四(6月28日)公布的數據顯示，美國第一季度實際國內生產總值(GDP)年化季率終值下修至2%增長，不及預期2.2%增長，加之周五(6月29日)歐盟成員國在峰會上就移民問題達成共識，市場對移民問題將危及歐盟團結的憂慮有所降溫，歐羅大幅反彈令美匯指數自近一年高位95.52回落至95.00下方修整。

技術分析方面，由於美元/加元在日線圖形成「小雙頂」形態並跌穿頸線1.3260水平，後市或有機會進一步跌至1.3145(小雙頂的下跌目標)甚至1.3100水平。投資者應重點關注今晚20:30公布的加拿大4月季調後國內生產總值(GDP)，若GDP數據表現強勁令加拿大央行7月加息預期升溫或油價大幅反彈，美元/加元或可跌穿1.3200支持區域並進一步考驗1.3100-1.3150區域，但只要滙價能企穩1.3000-1.3020支持區域(日線圖上升趨勢線水平)，中期內仍有機會重返1.3300水平。

策略方面，短期內待美元/加元反彈至1.3270-1.3280區域沽出美元，下望1.3150，升穿1.3330止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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