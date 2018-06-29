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今日 18:46 國際財經

歐股中段續揚 布油漲逾1%

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歐盟領袖峰會就移民問題達成協議，紓緩德國總理默克爾面對遭彈劾的壓力，暫時將歐洲政局陰霾掃走；同時，歐盟領袖呼籲設立新法來監督外國投資，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7687點，升71點或0.94%；德國DAX指數報12335點，漲158點或1.3%；法國CAC 40指數報5348點，漲72點或1.38%；意大利富時MIB指數報21725點，漲293點或1.37%。

道指期貨暫報24358點，升138點。

數據方面，歐羅區6月通脹率在能源和食品價格上漲帶動下升至2%，為一年多以來的首次，符合市場預期，5月為1.9%。德國6月經季節調整的失業率持平於5.2%；至於英國今年首季國內生產總值(GDP)終值按年增長1.2%，創2012年次季以來的最低增幅。

歐盟峰會方面，歐盟領袖就美國課徵關稅及外國投資監督達成共識，稱將對保護主義作出堅決回應，同時呼籲設立新法來監督外國投資。外界認為，矛頭是指美國和中國。

至於令德國政府出現裂痕的移民問題，早前由默克爾領導的聯合政府同盟已設定限期，要求周日前必須就移民問題達成歐洲共識，否則將彈劾默克爾。而歐盟各國領導人在經過近10個小時的激辯後，最終就移民問題達成協議，但默克爾指出，各成員國仍有很大意見分歧，需要下一番工夫整合。

此外，英倫銀行首席經濟師霍爾丹(Andy Haldane)認為，目前不需要以較5月時所預期快的步伐加息，又稱超寬鬆貨幣政策已經實施10年，現時投票贊成加息既不意外也不激進，亦不是反映他認為需要以較5月時預期快的步伐加息。

俄羅斯將於7月把石油產出最多增加每日20萬桶，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報73.39元，跌0.06美元或0.08%；倫敦布蘭特期油則漲1.41美元或1.81%，報79.26美元。

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