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今日 12:38 國際財經

SEC擬簡化新ETF審批程序

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美國證券交易委員會(SEC)提議，對ETF行業制定新規則，像標普500指數ETF等一般的ETF產品將獲得簡化審批程序。市場預期新規則出台後，公司向投資者推出新ETF產品會變得更加容易。

有關規定只適用於每天披露全部投資組合的ETF，不包括利用槓桿的基金產品。

SEC官員稱，擬議中的新規則不會放寬對長期受到額外審查、風險可能較大的產品的審批，這些產品包括採用選股策略、不披露持股細節的基金，又或是加密貨幣ETF。

目前的審批系統仍然是按照近80年前制定的規則。

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