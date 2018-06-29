國際財經

【新股追蹤】小米獲11萬人認購 超購逾8倍

小米集團(01810)周四中午截止認購，初步點算認購人數約11萬人，凍資近230億元，以本港公開發售集資額計，超購逾8倍。

【新股追蹤】有才天下暗盤破底

有才天下獵聘(06100)今日掛牌前夕，資料顯示，暗盤曾低見29元，較招股價跌12.12%；收報30.2元，跌8.48%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市恒指7月期貨收報28299點，升36點，較昨日恒指收市低水198點

￭ ADR港股比例指數收報28618點，較香港收市升120點

￭ 寶寶樹集團、信達生物製藥、盟科醫藥擬在本港主板上市

￭ 齊魯高速(01576)、英恒科技(01760)、其利工業(01731)、弘陽地產(01996)今日起招股

￭ 泛海集團(00129)全年盈利按年升0.8%，派末期息3仙

￭ 四洲集團(00374)全年盈利按年增5.92倍，派末期息6.5仙及特別股息25仙

￭ 五龍電動車(00729)全年虧損22.3億元，不派末期息

￭ 五龍動力(00378)全年虧損10.27億元，不派末期息

￭ 工商銀行(01398)董事長易會滿：今年不良貸款核銷投入進一步加大，不良貸款率會穩中有降

￭ 龍湖地產(00960)獲主要股東Charm Talent於本月25日至27日期間，增持510.6萬股

￭ 中興通訊(00763)內部通報指，將提交修改後的銀行託管協議，以達致解除美國禁令

內地新版外資准入負面清單出台

內地發布新版外資准入負面清單，大幅放寬市場准入，2021年取消金融領域所有外資股比限制。

聯儲限制高盛大摩分派 拒德銀美分支資本計劃

美聯儲公布壓力測試第二回合結果，四年來第三度拒絕德意志銀行美國分支的資本計劃。同時也限制高盛與摩根士丹利回饋資本金額。

金融股反彈 道指跌後高收98點

華爾街股市周四在金融和科技股造好帶動下，三大指數擺脫早段弱勢，道指由最多跌120點，收市轉升98點或0.41%；標指和納指分別攀高0.62%和0.79%。亞馬遜收購網上藥店PillPack，股價抽高2.4%，Facebook、蘋果、Alphabet及Netflix上揚0.2%至1.2%；銀行股扭轉連日跌勢，高盛、摩根大通分別抽高1.4%和1.6%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首季GDP終值增長2%，低於上月公布的2.2%

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周增9000人，報22.7萬人，較預期多

￭ 聖路易斯聯儲銀行行長布拉德：聯儲不應因次季經濟增長快而加息

￭ 美聯儲前主席耶倫：總統特朗普減稅措施對生產力增長刺激微薄

￭ 美滙指數尾段跌0.1%，報95.317；歐羅升0.12%，報1.1565美元

￭ 紐約8月期金曾跌至每盎斯1248.2美元，收報1251美元，跌0.4%

￭ 紐約期油漲近1%，每桶收報73.45美元，布蘭特期油升0.3%

￭ 美俄公布，特朗普與普京7月16日在芬蘭赫爾辛基會晤

￭ 歐股疲弱，德國挫1.39%，總理默克爾或因為歐盟峰會未能解決難民問題而下台

￭ 香港凌晨4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6342元，較周三紐約尾市跌162點