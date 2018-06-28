美國電話服務中心營運商Synnex確認，將收購同業Convergys，涉及金額為24.3億美元(189.54億港元)，股份與現金各佔一半。
較早時，《華爾街日報》報道有關消息。Convergys股價在消息公布後上升4.8%。
Synnex同日公布上季業績，純利為9370萬美元，每股經調整盈利為2.38美元，收入升26.5%至49.3億美元；分析員預期為2.3美元與46.7億美元。不過，該公司預期本季每股經調整盈利介乎2.42至2.52美元，低於市場預期。
Synnex在市後時段股價下滑。
今日 05:52 國際財經
美國電話服務中心營運商Synnex確認，將收購同業Convergys，涉及金額為24.3億美元(189.54億港元)，股份與現金各佔一半。
較早時，《華爾街日報》報道有關消息。Convergys股價在消息公布後上升4.8%。
Synnex同日公布上季業績，純利為9370萬美元，每股經調整盈利為2.38美元，收入升26.5%至49.3億美元；分析員預期為2.3美元與46.7億美元。不過，該公司預期本季每股經調整盈利介乎2.42至2.52美元，低於市場預期。
Synnex在市後時段股價下滑。
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