國際財經

美國電話服務中心營運商Synnex確認，將收購同業Convergys，涉及金額為24.3億美元(189.54億港元)，股份與現金各佔一半。

較早時，《華爾街日報》報道有關消息。Convergys股價在消息公布後上升4.8%。

Synnex同日公布上季業績，純利為9370萬美元，每股經調整盈利為2.38美元，收入升26.5%至49.3億美元；分析員預期為2.3美元與46.7億美元。不過，該公司預期本季每股經調整盈利介乎2.42至2.52美元，低於市場預期。

Synnex在市後時段股價下滑。