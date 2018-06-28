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今日 02:55 國際財經

金融股反彈 道指先跌後升逾百點

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華爾街股市周四走勢先低後高，早段及中段受美國經濟數據遜色，加上受貿易戰引起的擔憂情緒打壓市場投資氣氛，道指反覆窄幅回軟，最多曾跌120點，失守24000點關口，但尾段在金融股反彈帶動下升逾100點，科技股帶動納指表現相對更佳。

截至本港時間凌晨約2時33分，道指報24227點，升110點或0.46%，已接近即市高位。電訊股Verizon飆近3%，暫時是表現最好的成分股；摩根大通、高盛回升約1.9%。上日標普500指數金融股板塊連續下滑13個交易日，打破歷來最長連跌天數紀錄。標普500指數最新報2715點，升15點或0.58%；納指報7499點，上揚54點或0.73%，亞馬遜收購初創網上藥房PillPack，股價漲逾2.3%；Alphabet高1.1%；Netflix及蘋果都攀升0.7%；Facebook靠穩。

紐約期油再漲0.93%，報每桶73.44美元，較早時曾升超過1%，高位突破74美元，但油股佛雪龍有回吐，股價暫偏軟；埃克森美孚則靠穩。

市場持續擔心美國保護主義政策引起的國際貿易局勢緊張，可能嚴重拖累全球經濟增長。Think Markets UK首席市場分析師Naeem Aslam表示，日益嚴峻的國際貿易關係隨時可能爆發，因此不要過度相信美國總統特朗普目前暫時軟化的立場。

City Index公司高級市場分析師Fiona Cincotta表示，一些分析師猜測，美股遭遇拋售的部分原因，可能是
科技板塊牛市終結所致，而不僅只是對貿易戰的擔憂情緒所引起。

經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數增加9000人，總數攀升至22.7萬人，差於市場預期減至22萬
人，但仍為近50年最低水平。另外，美國第一季GDP增長率從2.2%下修至2%，主要因為醫療保健開支數據下
調，以及庫存增長低於預期。

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