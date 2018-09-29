即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周三表現虎頭蛇尾，總統特朗普限制中資投資美國企業未如想像中嚴厲，加上因美國原油庫存減少，以及白宮要求油企停買伊朗產油，國際油價抽升，刺激油股衝高，道指一度飆285點，惟油股獨力難支，受科網股及金融股轉弱拖累，道指漲幅全數蒸發，最終收挫0.68%，連續3天受制200天移動平均線。標指也倒跌0.86%，自5月8日以來首次失守50天線。納指及羅素2000指數沽壓更重，分別急回1.54%和1.73%。

美國昨天公布首季國內生產總值(GDP)終值，增長年率由之前初值2.2%下調至2%，意外地略低於市場預期。不過，比起首季GDP增長數字，基於消費和投資受稅改刺激、貿易赤字大幅縮減，4月後的數據亮麗，市場對美國第二季經濟表現應更感興趣，按亞特蘭大聯儲銀行GDPNow模型計算，次季銀行GDP增長由5月4日預測的3.9%，逐步升至6月初的4.8%，最新報4.5%，仍然在高位徘徊。

根據《華爾街日報》報道，IHS Markit旗下經濟數據預測機構Macroeconomic Advisers把美國次季經濟增長由4.5%上調至5.3%，若估計準確，將是美國15年來第三次創出如此輝煌的成績，對上一次經濟增幅能達到5%以上，已是2014年第三季的5.2%，再之前則更遠至2003年第三季的6.9%。

此外，石油出口國組織(OPEC)溫和增產，以及美國最新原油庫存數字大幅下跌，未來或出現供不應求，帶動國際油價攀至2014年11月後新高。經濟增長強勁，就業市場充滿活力，油價突破阻力，反覆上揚，美國通脹升溫預期重臨，種種訊號紛指向聯儲局的加息步伐會提速，美元延續強勢的機會也升高。

周二本欄已指出，自美滙4月中展開升勢後，包括新興市場、多種商品如期銅和金價等相繼發出「死亡交叉」(50天線跌破200天線)利淡訊號，近日連人民幣兌美元亦加快貶值，令新興市場投資氣氛進一步轉差，評級機構穆迪認為，背負經常賬巨額逆差、外債沉重，尤其是擁大量外幣債的國家，將直接受美滙升勢打擊，並指阿根廷、加納、蒙古、巴基斯坦、斯里蘭卡、土耳其與贊比亞等的外滙儲備將可能下降。

從資金流向角度分析，附【圖】所見，新興市場ETF的淨流入金額由年初開始減慢，過去一個月更變為淨流出；截至6月22日為止，10星期累計走資80億美元，反映新興市場正面對2014年初以來最嚴峻的衝擊。當然，非常超賣狀態或造就後市技術反彈，如早在4月初已發出「死亡交叉」訊號的上證指數，由1月29日年內高位3587點下挫至昨天收市2786點，累瀉22.3%，出現低位反彈亦不意外；然而，若「強美元」大環境不變，最怕新興市場迎來的只是「死貓彈」。

信報投資研究部

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