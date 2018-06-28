國際財經

美國勞工部公布，截至6月23日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.7萬人，按周增加9000人，結束連續第4周下跌趨勢，預期為減至22萬人。

不過，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第173個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.2萬人，按周增加1000人。

另外，截至6月16日止當周，美國續領失業救濟人數為170.5萬人，按周減少2.1萬人，預期為增至172.5萬人。