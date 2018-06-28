美國勞工部公布，截至6月23日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.7萬人，按周增加9000人，結束連續第4周下跌趨勢，預期為減至22萬人。
不過，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第173個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.2萬人，按周增加1000人。
另外，截至6月16日止當周，美國續領失業救濟人數為170.5萬人，按周減少2.1萬人，預期為增至172.5萬人。
今日 20:58 國際財經
美國勞工部公布，截至6月23日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.7萬人，按周增加9000人，結束連續第4周下跌趨勢，預期為減至22萬人。
不過，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第173個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.2萬人，按周增加1000人。
另外，截至6月16日止當周，美國續領失業救濟人數為170.5萬人，按周減少2.1萬人，預期為增至172.5萬人。
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