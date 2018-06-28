國際財經

周三(6月27日)美國總統特朗普(Donald Trump)表示可以依靠美國海外投資委員會來解決「美國科技被盜」的問題，市場認為這或意味着特朗普有意放緩使用直接措施限制中國對美投資，中美貿易緊張關係緩和令資金流出日圓、黃金等避險資產。另一方面，周三(6月27日)英倫銀行在6月金融穩定報告中樂觀看待英國金融體系，但英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)並未對8月加息給出暗示，令市場感到失望，加之英國脫歐仍存不確定性，英鎊、歐羅大幅下挫，美滙指數受此推動一舉收復95.00至95.41，美元/日圓則升至日內高位110.48。

令人意外的是，儘管特朗普言論一定程度上緩和了緊張的貿易局勢，但其後特朗普的顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱特朗普並未放棄打壓中國，將採取措施重新平衡美國和亞洲國家之間的赤字，並暗示美國不會軟化其立場，該言論令美股大幅回落，市場風險偏好迅速降溫。若中美貿易關係持續摩擦不斷，將限制美元/日圓進一步走強。

此外，在全球貿易戰升溫、美元走強以及油價持續走高推升通脹預期的背景之下，新興市場部分國家股市已較前期高點下跌20%，而MSCI新興市場指數連續第三天下挫，觸及10個月以來低位，年內累計跌幅高達17%。市場憂慮若新興市場危機進一步蔓延或令全球經濟復甦有所放緩，屆時將為日圓走強提供上行動力。

今天(6月28日)美元/日圓反彈至110.41後再度受阻，未能突破昨日高位110.48。事實上，美元/日圓自5月21日觸及4個月高位111.38後輾轉回落形成整固三角形，目前上方受阻於110.70水平，下方則於109.50水平見初步支持。短期內應重點關注今晚公布的美國第一季國內生產總值(GDP)終值及周五(6月29日)公布的日本6月消費者物價指數(CPI)以及失業率。若美國數據表現遠遜於預期或日本數據表現強勁，美元/日圓或有望跌破上升趨勢線109.50支持並進一步回落考驗109.00甚至108.00水平，但若美元/日圓企穩109.50水平，後市或會繼續在109.50至110.70之間整固波動，等待契機進一步挑戰111.00水平。

策略方面，我們根據6月15日策略已於110.00買入美元/日圓(上望111.50，跌穿109.50止損)，並於110.30提前平倉，獲利30點。短期內若美元/日圓反彈至110.70-110.80區域阻力，我們將沽出美元，下望109.60，升穿111.30止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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