國際財經

【新股追蹤】映客互娛今招股 5050元入場

騰訊(00700)持有0.91%股權、「映客」母公司映客互娛(03700)，28日起招股，入場費5050.38元，預計7月12日掛牌。

柏蔚山累沽420伙 銷售額突破100億

新世界(00017)牽頭發展的北角柏蔚山，本月6日首天開售至今沽出420伙，佔可售單位逾七成，銷售額突破100億元。

外圍焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28523點，升151點，較昨日恒指收市高水167點

￭ ADR港股比例指數收報29000點，較恒指香港收市高118點

￭ 資料顯示，加達控股(01620)今日主板掛牌前夕，暗盤價升15%，收報0.415元

￭ 福森藥業(01652)明日起招股，入場費3030.23元

￭ 消息：第七大道周五(29日)開始招股，7月11日截止

￭ 浙江蒼南儀錶(01743)今日起招股，入場費5242.3元

￭ 滙控(00005)下月5日派發今年度第一次股息，每股0.1美元

￭ 六福(00590)全年盈利按年增34.67%，派末期息0.55元

￭ 利標品牌(00787)全年虧損9.03億美元，不派股息，擬派特別息32.5仙

￭ 鈞濠集團(00115)二供一股，每股作價0.12元，淨集最多1.05億元

￭ 九號運通(00009)按每股0.268元配售股份，淨集約1.3億元

￭ 中駿置業(01966)控股股東全資持有的新昇，周三以平均每股3.58元，增持120萬股

￭ 報道指俄羅斯總理梅德韋傑夫考慮採取措施，報復美國向俄加徵關稅

￭ 中鐵(00390)近期中標12項工程，涉及中標價合計約221.8億人民幣

￭ 海航控股擬售持有的Azul航空股權，佔Azul總股本4.64%

羅森格倫：開始為下一輪經濟衰退準備

波士頓聯儲行長羅森格倫(Eric Rosengren)演講時表示，美國聯儲局應該開始為下一輪經濟下行周期作準備，

可要求大型銀行根據「逆周期資本緩衝」機制，增強資本充足率。

特朗普:將指示政府強化CFIUS審查立法

白宮表示，美國總統特朗普將指示政府立即實施強化後的海外投資委員會(CFIUS)立法，以及嚴格執行相關變更，抵制具有傷害性的技術轉移和盜取知識產權行為。

科網股滑落 道指先升285後跌165點

美國總統特朗普針對中資技術投資的立場軟化，道指最多曾飆285點，不過，其後科網股及金融股表現轉弱，道指收市倒跌165點或0.68%，科網、金融股受壓，油股逆市上揚。標指收市倒跌23點。納指先升0.64%，但收市倒跌1.54%，「FANG」四大科網股回落1.2%至2.2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國耐用訂單5月跌0.6%，跌低於市場預期幅%。待完成房屋交易指數5月跌0.5%，遜預期

￭ 美滙指數尾段升0.7%，報95.349；德國政局不穩下，歐羅最低挫至1.1542美元，跌幅達0.91%

￭ 紐約8月期金回落3.8美元或0.3%，收報每盎斯1256.10美元

￭ 美國上周原油庫存減幅遠超預期，紐約8月期油急升3.2%

￭ 美國眾議院否決共和黨提出的解決難民法案，有關法案提出解決拆散難民家庭議題

￭ 美國司法部為迪士尼收購21世紀霍士的資產開綠燈

￭ 普京外交政策顧問烏沙科夫：美俄峰會預期七月中舉行

￭ 伊朗重啟核電廠，準備提升濃縮鈾產能

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市上揚0.72%，早段曾跌0.8%

￭ 百度宣布未來一年動用10億美元回購股份

￭ 香港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6180元，較周二紐約尾市跌358點