國際財經

美國原油庫存跌幅超過預期，以及交易商關注美國威脅其他國家11月起不可進口伊朗原油，紐約油價周三顯著上揚，升至三年半高位。

紐約8月期油升2.23美元或3.2%，收市報每桶72.76美元，是2014年11月26日以來最高。布蘭特8月期油升1.31美元或1.7%，收市報每桶77.62美元，是5月以來最高。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少990萬桶，遠高於市場預期的減少230萬桶，與美國石油協會前一天公布的920萬桶相若。

ClipperData研究部主管Matt Smith表示，儘管美國本土產量保持在紀錄新高的1090萬桶水平，但同樣創紀錄新高的出口量與煉油量是導致庫存劇減的主因。EIA報告顯示，汽油與蒸餾油庫存分別增加120萬桶與不變，而市場預期為增加16萬桶及50萬桶。紐約汽油與蒸餾油期貨價格分別扳升2.8%與2.3%。

Oil Price Information Service全球主管Tom Kloza預期，汽油供求在夏季用油高峰期來臨時將保持緊俏，令到汽油價格持續上揚。

另外，CMC Markets UK首席分析員Michael Hewson指出，美國國務院前一天要求其他國家，在11月後不得進口伊朗原油，繼續加深市場對伊朗供應前景不明朗的關注，對油價產生利好作用。