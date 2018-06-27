國際財經

召車軟件商Lyft完成新一輪融資，籌得6億美元(46.8億)。按照新融資條款，該公司估值升至151億美元(1177.8億港元)，顯示有關估值在略多於一年內倍增。

完成新一輪融資後，富達(Fidelity)成為Lyft的主要投資者，其投入資金達8億美元。其他投資者包括AllianceBernstein、Baillie Gifford與KKR。

據分析，Lyft佔市場份額約35%。主要對手Uber在5月時曾完成融資，估值升至620億美元。去年底，Uber估值為480億美元。