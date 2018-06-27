國際財經

特朗普政府針對中資技術投資的打擊未如想像中嚴厲，一度刺激美股上揚，道指最多曾飆285點，不過，其後科網股及金融股表現轉弱，拖累美股蒸發日內全數漲幅。另外，油價因美國庫存減少及白宮要求油企停買伊朗石油而上揚。

特朗普昨天說，可透過加強一個現有委員會的權力，來應付中國企業偷取技術的威脅，毋須採取行動特別對付中國。內地《環球時報》則發表評論文章，指中國是時候採取自衞措施，向中興通訊（00763）等可能受美方不公平政策影響的企業提供補貼。

科網及金融股轉弱

道指收市挫165點或0.68%，報24117點，連續第三日技術上處於200天移動平均線之下；晶片股英特爾下滑1.8%，表現最差的成分股麥當勞則挫2.1%，摩根大通、美國運通分別低收1.5%及1.2%，不過，油股雪佛龍、埃克森美孚分別逆市上揚1.4%及1.3%，是表現最佳的孖寶。

標指早段曾高見2746點，升0.84%，但收市倒跌23點，報2699點，是自5月8日以來首次失守50天移動平均線；資訊科技板塊下滑1.5%，金融板塊回吐1.3%，是連續13個交易日下跌，打破歷史最長連跌天數紀錄。

納指也高開，最多升0.64%，但收市倒跌1.54%，「FANG」四大科網股回落1.2%至2.2%，蘋果則偏軟。歐洲方面，英股升1.11%，德股及法股均進賬約0.9%。亞股則全面下跌，日股低收0.3%，韓股挫0.4%。

庫存減 紐油升穿72美元

在德國政局不穩下，歐羅尾段最低挫至1.1542美元，跌幅達0.91%；美元相對造好，美滙指數升0.7%，報95.349，重上95水平。美元兌日圓也升0.2%，報110.27日圓。美元轉強推低金價，紐約8月期金回落3.8美元或0.3%，收報每盎斯1256.10美元，連跌三個交易日，亦創逾半年最低。

正當委內瑞拉石油產量不斷下降，而加拿大和利比亞的生產也遇上短期障礙之際，美國周二要求所有國家從11月起停止進口伊朗石油，加劇了原油短缺的擔憂，加上昨天數據顯示美國原油庫存上周減少990萬桶，減幅大於預期，刺激紐約期油升上72美元，收報每桶72.76美元，大漲3.2%；布蘭特期油亦揚1.7%，報77.62美元。法國巴黎銀行分析員指出，基本因素有利油價，未來6個月可望繼續上漲，布蘭特再穿80美元也不足為奇。

數據方面，美國耐用訂單在5月跌0.6%，低於市場預期的1%跌幅，預示未來商業投資的非國防資本財（不計飛機）跌0.2%，分析原本預期升0.5%。另外，美國待完成房屋交易指數連續第二個月下跌，在5月跌0.5%，較分析員預期為差。