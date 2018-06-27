美元滙價續強勢，外圍金價連續第三天下滑，再創下逾半年低位。
紐約8月期金回落3.8美元或0.3%，收市報每盎斯1256.10美元，是12月13日以來最低。
全球貿易爭議升溫，以及聯儲局加息步伐或更快的揣測，推動ICE美滙指數上揚，期金收市時升幅為0.5%。美滙呈強，傳統上對金價不利。
FXTM分析員Lukman Otunuga表示，因應美滙呈強，投資者關注黃金已失去避險產品的光環，以致貿易戰氣氛即使再熾熱，也對金價失去推動力。
9月期銀跌0.6%，收市報每盎斯16.237美元。
今日 03:44 國際財經
美元滙價續強勢，外圍金價連續第三天下滑，再創下逾半年低位。
紐約8月期金回落3.8美元或0.3%，收市報每盎斯1256.10美元，是12月13日以來最低。
全球貿易爭議升溫，以及聯儲局加息步伐或更快的揣測，推動ICE美滙指數上揚，期金收市時升幅為0.5%。美滙呈強，傳統上對金價不利。
FXTM分析員Lukman Otunuga表示，因應美滙呈強，投資者關注黃金已失去避險產品的光環，以致貿易戰氣氛即使再熾熱，也對金價失去推動力。
9月期銀跌0.6%，收市報每盎斯16.237美元。
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