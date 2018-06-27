國際財經

歐洲股市周三收市造好，Stoxx 600指數收報379.97點，上揚0.72%，早段最多曾下跌0.8%。

英國富時100指數收報7621點，升1.11%或83點；德國DAX指數收報12348點，升0.93%或114點；法國CAC 40指數收報5327點，升0.87%或45點。

美國總統特朗普政府最新對限制外國投資的立場軟化，將依賴美國海外投資委員會(CFIUS)，而不是行政措施來處理海外資金收購國內敏感技術的問題，紓緩中美貿易緊張關係，對歐股有支持。