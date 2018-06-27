國際財經

華爾街股市周三接近尾段時扭轉早段升勢，三大指數在科技股下滑拖累下齊倒跌，以納指跌幅超過0.9%的表現最差。市場仍關注全球貿易局勢的進展。

截至本港時間凌晨1時19分，納指跌0.88%，報7495點，低位曾見7492點，跌幅達0.91%，早段納指最多曾升0.64%。「FANG」四大科網股最新都回落，亞馬遜跌幅最大，現時下挫1.14%，Facebook、Netflix和Alphabet跌幅介乎0.46%至0.70%；蘋果則靠穩。

標指回吐0.34%；道指輕微下滑0.14%或34點，報24248點，早段最多曾升285點，升幅達到1.17%。

紐約期油急升超過3%，油股雪佛龍股價逆市升1.41%，暫時是表現最佳道指成分股，埃克森美孚上揚1.17%；

晶片股英特爾瀉1.62%。

特朗普政府最新對限制外國投資的立場軟化，將依賴美國海外投資委員會(CFIUS)，而不是行政措施來處理海外資金收購國內敏感技術的問題，紓緩中美貿易緊張關係，美股高開後，早段升幅進一步擴大，但中段開始下行。

全球貿易關係再度成為市場焦點，美國最新對限制外國投資立場軟化，據報特朗普決定不對中國投資採取最嚴厲措施，並希望美國投資環境開放，當局將依賴美國海外投資委員會，而不是行政措施，來處理海外資金收購美國敏感技術的問題。

美國白宮發聲明稱，總統特朗普將指示政府立即實施強化後的海外投資委員會立法，以及嚴格執行相關變更，並稱美國將與盟國和夥伴國合作，抵制具有傷害性的技術轉移和盜取知識產權行為。

不過，分析認為，投資者還是不要輕舉妄動，亦不要忽略這些新聞。因為美國有一位善變的總統，他口頭說的是一回事，但很快就會改變主意，或做一些不同的事情。由於中國持有巨額美國國債，故投資者對中國人民銀行拋售這些債券的可能性感到擔憂。

受市場避險需求帶動，美國10年期國債價格上升，孳息率最新下降4.9個基點，至2.835%。美滙指數升0.5%，報95.15。

另外，市場繼續關注美國聯儲局官員的言論，今日發表講話的聯儲局官員包括聯儲副行長夸爾斯(Randal Quarles)、波士頓聯儲行長羅森格倫(Eric Rosengren)等，羅森格倫稱，聯儲局應為下一輪經濟衰退開始做準備，包括要求大型銀行根據「逆周期資本緩衝」機制，增強本身的資本充足率。