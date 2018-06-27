國際財經

英倫銀行上周四(6月21日)公布6月議息決定，宣布維持基準利率在0.5%不變，資產購買(QE)規模維持在4350億英鎊不變。但貨幣政策委員會(MPC)僅以6:3的投票比例支持維持利率不變，其他3票卻是支持立即加息，多於市場預期的2票支持加息。一向鴿派的英倫銀行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)意外加入支持加息陣營，令市場預期英倫銀行可能在8月加息25個基點(英國8月加息機會率從49%升至66%)，推動英鎊/美元自1.3135急升134點至日內高位1.3269，並在翌日(6月22日)延續升勢，刷新全周高點至1.3314。

不過，美滙指數在連跌3日後於94.15區域企穩並展開反彈，令英鎊/美元的反彈勢頭亦受到抑制。此外，周二(6月26日)英倫銀行MPC候任委員哈斯克爾(Jonathan Haskel)稱如果英倫銀行加息過快將有風險，如果金融市場出現混亂，可能需要更多的QE，而脫歐和生產率是英國經濟前景的最大風險，或致英國經濟出現暫時性的停滯。由於哈斯克爾將接替鷹派官員麥卡弗蒂(Ian McCafferty)出任MPC委員，故其鴿派言論發表後英鎊/美元一度下挫0.5%，最低曾見1.3191。

展望後市，投資者需要重點關注英國脫歐的進展，儘管英國脫歐公投已經過去兩年，但進展依然緩慢。據英國機構平均統計數據顯示，今年第一季度末英國經濟增速比英國脫歐投票前的經濟增速要低1.2%，意味英國脫歐經濟成本達到240億英鎊。加上英國政府仍未就英歐未來貿易關係給出明確方向，歐盟領導人要求英國在脫歐後的英歐關係提供現實且可行的提案，故英國首相文翠珊(Theresa May)或將在歐盟峰會(6月28-29日)面臨不利的談判地位。

技術分析方面，雖然英鎊/美元在6月21日下挫至7個月新低1.3101後出現大幅反彈，但此升浪最高升至1.3314，未能有效升穿阻力1.3330(從1.3471至1.3101下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)，這意味着英鎊/美元仍未擺脫下行趨勢，事實上英鎊仍維持在日線圖的小型下降通道內波動，若短期內滙價進一步跌穿1.3180支持，後市將隨時下探1.3100甚至1.3000關口。

策略方面，我們根據6月21日策略於1.3200建立的英鎊沽盤(下望1.3060，升穿1.3250止損)已於1.3250平倉，虧損50點。短期內若英鎊/美元反彈至1.3250-1.3260阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.3060，升穿1.3310止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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