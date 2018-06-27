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今日 16:07 國際財經

伊朗遭制裁 日韓與美協商冀減衝擊

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伊朗原油的兩大買家日本及韓國，正與美國政府協商，希望避免因美國對伊朗恢復制裁而承受負面衝擊。

美國國務院一名高級官員表示，美國已要求盟友從11月開始，停止從伊朗進口任何石油，且不太可能給予任何豁免。目前特朗普政府正大力施壓，要求盟友停止向伊朗提供資金。

日本內閣官房長官菅義偉表示，正密切關注美國措施可能造成的衝擊，希望與包括美國在內的相關國家協商，藉以避免日本企業受到負面衝擊。

南韓方面，據悉當地政府與日本的立場相同，正與美國討論並持續協商，希望取得豁免。

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