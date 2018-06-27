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今日 15:49 國際財經

憂貿戰惡化 歐股早段個別走

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環球貿易戰風險揮之不去，美國通過收緊對外來投資的監管法規，總統特朗普表明限制投資措施不僅針對中國，加拿大傳準備對中國等國家實施鋼材進口配額和關稅，外界認為中國定必採取報復措施，投資者擔憂貿易爭執最終演變成窒礙全球經濟增長的重大因素，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7553點，升16點或0.21%；德國DAX指數報12199點，跌35點或0.29%；法國CAC 40指數報5283點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21315點，跌104點或0.49%。

道指期貨暫報24139點，跌164點。

美國據報要求盟友自11月初起停止進口伊朗原油，利比亞原油供應可能受阻，以及美國原油庫存減少，刺激油價上揚，紐約原油期貨延續上日自一個月以來首度重越70美元水平、漲逾3%的強勢，現時每桶報70.76美元，升0.23美元或0.33%；倫敦布蘭特期油亦升0.31美元或0.41%，報76.62美元。

美國今日稍後將公布5月耐用品訂單初值，市場預期按月跌幅由跌1.6%放緩至跌1%。能源資訊局(EIA)亦會公布官方統計結果，預期原油庫存將減少300萬桶，汽油與蒸餾油庫存則分別增加125萬桶與160萬桶。

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