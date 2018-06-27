訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:57 國際財經

美國6月汽車銷售料增2.5%

放大圖片

美國汽車業數據公司J.D. Power和LMC Automotive預測，美國6月汽車銷售按年增長2.5%，達150.8萬輛，是連續第2個月增加。不過，今年上半年應會是美國汽車業自2014年以來最弱表現。

該兩家公司稱，6月經季節調整的年化銷量估計為1690萬輛，按年增加逾1%。

另外，不包括對租車公司、企業和政府的低利潤批量銷售，6月對消費者的零售銷售料上升逾2%。

LMC維持今年全年美國新車銷量1710萬部的預測不變。

美國汽車廠商將在7月3日公布6月美國市場銷售情況。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。