國際財經

美國汽車業數據公司J.D. Power和LMC Automotive預測，美國6月汽車銷售按年增長2.5%，達150.8萬輛，是連續第2個月增加。不過，今年上半年應會是美國汽車業自2014年以來最弱表現。

該兩家公司稱，6月經季節調整的年化銷量估計為1690萬輛，按年增加逾1%。

另外，不包括對租車公司、企業和政府的低利潤批量銷售，6月對消費者的零售銷售料上升逾2%。

LMC維持今年全年美國新車銷量1710萬部的預測不變。

美國汽車廠商將在7月3日公布6月美國市場銷售情況。