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今日 12:13 中國財經 國際財經 時事脈搏

官媒:是時候採自衞措施保障中國企業

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美國總統特朗普為阻止中國推進「中國製造2025」，本周將推兩項針對性措施，包括禁止關鍵技術銷往中國，以及禁止華資投資美國科技公司。

內地《環球時報》發表評論文章，強調中國政府絕不允許美國傷害中國的科技公司，中國政府是時候採取自衞措施，向可能受美方不公平政策影響的企業及行業，提供補貼。

文章表示，中國不希望與美國打貿易戰，但如果特朗普持續將中國捲入貿易戰的旋渦，北京第一件要做的事，就是保障中國公司及投資者，如中興通訊(00763)及其他企業成為貿易戰的首批受害者，他們會最先得到支持。

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