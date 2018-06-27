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今日 10:37 中國財經 國際財經

商務部:密切關注美擬出台投資限制措施

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商務部發言人表示，注意到美方關於擬出台投資限制措施的消息，正在密切關注，並將評估對中國企業的潛在影響。

美國總統特朗普在會見國會議員時表示，美國擁有世界上最好的科技，人們會來偷盜，可以依靠美國海外投資委員會來解決科技被盜的問題。在回答記者的有關對外來投資限制的提問時，特朗普稱不只是中國。

對於特朗普此番表態，《華爾街日報》分析稱，特朗普是在表示他將會放緩尋求對中國在技術行業投資新的嚴格限制，轉而依靠國會正在修改的一條1988年的法律，授權政府審查外國投資是否存在國家安全問題。

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